Actie in Etten-Leur: zet 'm op, dat mondkapje!

Online leut voor de Leur rond Elfde van de Elfde

5 november LEUR - In ut Zwaajgat kunnen mensen dit jaar 11-11 ‘vieren’ via een livestream van carnavalsstichting Leurse Leut. ‘Dit jaar zal er géén groots Elfde van de Elfde Feest zijn, zoals iedereen dat gewend is van Leurse leut’, heeft de club in een persbricht gemeld. ‘Covid-19 (corona) houdt ons allemaal nog in de greep.’