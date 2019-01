Actie Etten-Leurenaar voor tv-vader Papa Jay groot succes: ‘Er is nog hoop voor de mensheid’

En ja, dat is gewoon hier in de buurt gemaakt

9 januari ETTEN-LEUR - ‘Is dít hier vlakbij genomen?’ Ja dus en het is die verbazing die IVN Etten-Leur e.o wil overbrengen bij de nieuwe foto-expositie in Nieuwe Nobelaer. Een voorbeeld van het werk dat de mensen van de IVN-werkgroep natuurfotograie gemaakt hebben is deze eekhoorn. Wie benieuwd is naar nog veel meer moois uit de directe omgeving kan daarvoor gratis terecht in Nieuwe Nobelaer, op zaterdag 19 en zondag 20 januari, beide dagen van 10.30 tot 16.30 uur. Die dag en zijn er ook lezingen over natuuronderwerpen. Jury en publiek beoordelen de inzendingen op de vrijdag voor de tentoonstelling zodat er ook prijzen verdeeld kunnen worden.