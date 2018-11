Achtervolging op A58 bij Etten-Leur: Litouwer probeert agenten van de weg te rijden

poll Toerist vindt Et­ten-Leur ‘gezellig, leuk, mooi en goed’

9:27 ETTEN-LEUR - ‘Fijn winkelen', is voor 71 procent van bezoekers van buiten de gemeente reden om opnieuw naar Etten-Leur te komen. Die bezoekers zijn over het algemeen positief over de gemeente, maar als ze iets moeten noemen wat ze minder waarderen, dan is dat het betaald parkeren, losliggende tegels in het winkelgebied en het beperkte winkelaanbod.