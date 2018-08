Accordeonist speelt voor kinderen met kanker, maar wordt bekogeld met eieren: 'Nu stop ik ermee'

Drugs­vondst in loods vol huurauto's in Et­ten-Leur

3 augustus ETTEN-LEUR - In een Loods aan de Guldenweg in Etten-Leur zijn verschillende hennepkwekerij materialen en softdrugs gevonden. In de huurauto's die in het pand stonden werden verborgen ruimtes aangetroffen. Een 54-jarige man uit Etten-Leur is aangehouden.