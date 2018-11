Accordeonist Juul zamelt geld in voor zieke kinderen en krijgt boete voor overlast in Etten-Leur: ‘Wat voor een land is dit?’

ETTEN-LEUR - Accordeonist Juul Bouman heeft dinsdag bij de Moeierboom op de Markt in Etten-Leur een boete van 150 euro gekregen omdat hij volgens de politie voor overlast zorgde. De geliefde muzikant is woest en voelt zich als een crimineel behandeld. Voor de gemeente is het simpel: Bouman heeft als muzikant een vergunning nodig om op straat te mogen spelen. ,,Zijn optredens overstijgen in meerdere opzichten de noemer straatartiest.”

Bouman en de gemeente Etten-Leur liggen al langere tijd in de clinch. Begin augustus is er na veel gesteggel tussen een gesprek geweest tussen beide partijen. Daarin werd de accordeonist medegedeeld dat hij zonder vergunning niet langer door mag spelen op straat, in elk geval niet in deze vorm. Aan die vergunning zijn diverse voorwaarden verbonden, waar Bouman zich niet wil aan conformeren.

Bouman was afgelopen dinsdag echter in de veronderstelling dat hij bij de Moeierboom wél door mocht spelen. Hij baseert zich hierbij op een oude brief van de gemeente, maar die blijkt niet meer geldig.

,,En zo beland je toch ongewild in Rusland”, schrijft hij op Facebook. ,,In wat voor land zijn wij terecht gekomen, dat als je voor een goed doel speelt, je door gebrek aan fatsoen van de semi overheid wordt bekeurd.”

Voorwaarden

Het voorval tussen de accordeonist en de gemeente maakt veel los in Etten-Leur, ziet ook de gemeente. ,,We zien dat veel mensen stelling nemen in deze discussie. Het is de taak van de gemeente om de belangen goed tegen elkaar af te wegen. Daarnaast zijn we er een voorstander van om de dialoog aan te gaan.”

Natuurlijk zitten er twee kanten aan dit verhaal, erkent de gemeente. ,,Daarom hebben we Juul Bouman ook uitgenodigd voor een gesprek en de voorwaarden aan hem voorgelegd.” De voorwaarden houden onder andere in dat Bouman uitsluitend op vier locaties mag spelen, op bepaalde tijdstippen en maximaal een half uur lang. Daar wil de straatmuzikant echter niets van weten.

‘Behandeld als crimineel’

,,Wat het nu zo triest maakt is dat ik als crimineel behandeld word”, vindt Bouman. ,,Terwijl ik, samen met mijn Truus, een Koninklijke onderscheiding heb gekregen omdat we honderden zieke en gehandicapte mensen uit Etten-Leur een reisje naar Lourdes hebben gegeven. En nu ben je niets, je bent iemand die overlast bezorgd en je wilt kinderen helpen, die het al zo slecht hebben. Wat is dat een triest gevoel. Om stil van te worden.”