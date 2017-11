Accordeonist Juul (73) speelt voor het goede doel

In het zonnetje en met een gigantische Mickey Mouse naast hem zit Juul op de markt van Etten-Leur. Hij speelt deuntjes op zijn accordeon, die hij een paar jaar geleden heeft gekocht met geld van zijn krantenwijk. De muziek houdt meestal maar kort aan; om de haverklap komt iemand een praatje maken met Juul.

,,Sinds de zomer kom ik hier één keer per week. Ik kwam eerst alleen om te spelen voor de hangouderen, maar mensen wierpen me wel eens wat toe. Officieel mag ik hier niet spelen voor geld, maar ik kan moeilijk vragen of ze hun geld weer op willen rapen. Toen hoorde ik dat stichting IJgenwijs en Anders voor demente bejaarden een Tovertafel hebben gekocht, en dat de spellen voor de tafel 240 euro per stuk kostten. Dus ik dacht, als spelen toch geld oplevert, waarom dan niet voor een goed doel?”

Tovertafel

De Tovertafel projecteert spellen die bedoeld zijn voor de stimulatie van mensen met een cognitieve uitdaging, zoals dementerende bejaarden of mensen met een verstandelijke beperking. ,,Het was prachtig om ze de spellen te zien gebruiken”, zegt Juul. ,,Ze kunnen er bijvoorbeeld op puzzelen of vissen vangen. Ik vond het zelf nog best moeilijk. Misschien behoor ik ook wel tot de doelgroep.”

Jos Trouwborst, voorzitter van het bestuur van de stichting, vindt Juul’s inzameling geweldig. ,,Dit gaat met stuivertjes en dubbeltjes, dus we vinden het heel mooi dat hij er zoveel tijd aan besteedt. We hebben dankzij Juul nu al twee extra spellen buiten de oorspronkelijke vier. De Tovertafel wordt dagelijks gebruikt. Hij valt enorm in de smaak. Het mooie is dat iedereen hem kan gebruiken, omdat het een projectie is. Je hebt geen goede coördinatie of spierkracht nodig."

105 euro

Juul, die al dertig jaar vrijwilligerswerk doet, weet dat geld inzamelen geld niet altijd even snel gaat. ,,Eén keer heb ik 105 euro in een dag opgehaald, en soms heb je na twee uur spelen vijftig cent. Maar ik doe het graag. Speel ik voor niks, dan is dat ook prima. Je maakt hier zo veel contact, dat hou je niet voor mogelijk. Mensen die de weg komen vragen, kinderen die wat eten brengen, bejaarden die graag een nummer van vroeger willen horen. Die verbinding met mensen is wat het leuk maakt."