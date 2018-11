Aanvullende regels van gemeenteraad voordat de bouw van Van Bergenpark in Etten-Leur kan beginnen

ETTEN-LEUR - Voordat de ontwikkeling van het Van Bergenpark in Etten-Leur kan beginnen komt de gemeenteraad met een pakket aanvullende regels, die kaders genoemd worden. Dat is deze week besloten.

Voor het terrein Hooghuys bij GGz Breburg heeft de Nederlandse Bouw Unie (NBU) een plan gemaakt dat voorziet in de bouw van 220 woningen. Het gaat om grondgebonden woningen met een aantal appartementengebouwen in maximaal vier lagen. De NBU heeft het terrein gekocht in 2017. Het begin van de bouw is gepland in 2020.

Séverine Blok van de NBU gaf de raad een overzicht van de vorderingen. Zij noemde dat een 'verfijningsslag’. Daar keek Louis Roks (Leefbaar Etten-Leur) heel anders naar. Hij zei in verwarring te zijn gebracht en vond het voorstel niet rijp voor behandeling. ,,Ik hoor hier heel veel nieuwe informatie waar zelfs het presidium helemaal niets van af weet.”

Kanttekeningen

Veel partijen lieten weten blij te zijn met de extra woningen die het plan oplevert. Maar er zijn ook nogal wat kanttekeningen. Zo zijn er vraagtekens over wateroverlast. Die steekt nu af en toe de kop al op en er zijn zorgen over een mogelijke toename van dat probleem.

Maar de grootste zorgen zijn er over de extra 1.300 verkeersbewegingen per dag van en naar de nieuwe woonwijk. Voor de ontsluiting van de wijk voorzien de plannenmakers dat 75 procent gebruik gaat maken van de Vijfhuizenweg. De resterende 25 procent zou via het Lichttorenhoofd naar het Van Bergenplein kunnen rijden.

Kasteellaan

Om dat af te dwingen moeten die via kruipdoor-sluipdoorstraatjes met een maximum van 30 kilometer per uur eerst naar de Kasteellaan rijden. Er gaan stemmen op om de verkeersafwikkeling via de Kasteellaan helemaal te schrappen. Daardoor zou de ontsluiting via de Vijfhuizenweg de enige resterende route worden. De bottleneck wordt dan de spoorwegovergang die daar ligt. Daar staan nu al vaak files. Eerder is al gekeken naar de aanleg van een tunnel. Dat idee is van tafel gehaald omdat het miljoenen zou kosten. Nu is gevraagd te kijken naar een betere afstemming van de software van de verkeerslichten en de aanleg van voorsorteervakken.