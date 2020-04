Aanvullend buurtonderzoek naar gezinsdrama in Etten-Leur

Man (26) uit het niets neergesto­ken in park Valkenberg Breda, verwarde Bredanaar opgepakt

28 april BREDA - Een 26-jarige man uit Etten-Leur is maandagmiddag schijnbaar uit het niets neergestoken door een verwarde man in het park Valkenberg in Breda. De 31-jarige verdachte Bredanaar is een bekende van de politie en stond volgens de politie bij de GGZ geregistreerd.