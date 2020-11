Aantal ww-uitkeringen stijgt in Etten-Leur minder hard dan gemiddeld

Aantal ww-uitkerin­gen liep in Et­ten-Leur minder hard op dan bij de buren

20 september ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Het aantal ww-uitkeringen in West-Brabant lag in augustus van dit jaar 24 procent hoger dan in diezelfde maand in 2019. De toename in Etten-Leur en Moerdijk ligt echter onder dat gemiddelde: in Etten-Leur was het aantal ww-uitkeringen in augustus ‘maar’ 12 procent hoger dan een jaar eerder, in Moerdijk 20 procent hoger.