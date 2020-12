Aantal positieve tests in regio daalt, maar deze ‘feestdagencijfers’ zijn lastig op waarde te schatten

Er spelen deze week een aantal zaken die de coronacijfers mogelijk beïnvloeden, maar waarvan niet te zeggen is hoe sterk ze die beïnvloeden. Allereerst zijn er de feestdagen. Het is onduidelijk wat die hebben gedaan met de testbereidheid van mensen, en met de snelheid waarmee testresultaten worden verwerkt.

Feest en storm

In week 52 daalde het aantal mensen dat zich in Nederland liet testen met 14 procent ten opzichte van de week daarvoor. In het gunstigste geval hadden er écht veel minder mensen klachten en zie je dat terug in dit cijfer. In het slechtste geval hadden mensen rond Kerstmis geen zin in een ritje naar de teststraat en missen we daardoor een deel van de nieuwe besmettingen.

Daarnaast moesten sommige teststraten dit weekend tijdelijk dicht vanwege storm Bella; ook dat heeft mogelijk een dempend effect op de cijfers.

Een klein lichtpuntje is dat het percentage positieve tests ook licht daalde. In week 51 was bijna 14 procent van alle testuitslagen positief, in week 52 was dat 13 procent.

Daling

Het is belangrijk die context in het oog te houden bij een beoordeling van de cijfers in de afgelopen week. In Moerdijk werden tussen 23 en 29 december 94 positieve tests gemeld; dat is bijna een kwart minder dan de week ervoor. In Etten-Leur zakte het aantal gemelde besmettingen nog harder, van 215 in de week tot 23 december naar 151 in de zeven dagen erna.