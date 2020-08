Aantal positieve coronatests in Etten-Leur en Moerdijk stabiel

MOERDIJK/ETTEN-LEUR - De afgelopen twee weken zijn in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk niet meer coronabesmettingen geconstateerd dan in de twee weken daarvoor. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht dat het RIVM dinsdag publiceerde.

Tussen de eerste en tweede helft van juli steeg het aantal besmettingen in beide gemeenten nog, al ging het op beide plekken om een handjevol gevallen. Die stijgende lijn lijkt voor dit moment afgevlakt. De recente besmettingen die bekend zijn, hebben nauwelijks geleid tot ziekenhuisopnamen.

Moerdijk had van half juni tot half juli nog een periode van ‘coronarust’: daar kwamen een maand lang geen nieuwe besmettingen boven. In Etten-Leur was het aantal bekende gevallen in die periode op de vingers van één hand te tellen.

Stijgende lijn in juli

In de tweede helft van juli veranderde dat en zagen beide gemeenten een stijging van het aantal bekende gevallen, al waren de absolute aantallen laag. Moerdijk telde na de coronavrije maand weer drie nieuwe gevallen; in Etten-Leur werden in die tweede helft van juli 11 besmettingen vastgesteld.

De cijfers over de afgelopen twee weken trekken die stijgende lijn niet door. In deze twee weken telde het RIVM 10 coronabesmettingen in Etten-Leur en 4 in de gemeente Moerdijk, dus ongeveer evenveel als de periode daarvoor. De afgelopen twee weken werd één Etten-Leurenaar in het ziekenhuis opgenomen vanwege het virus.

Bij de buren

Veel andere gemeenten in de directe omgeving zagen de afgelopen twee weken wel een verdere stijging. Vooral in Bergen op Zoom stijgt het aantal positieve tests hard: dat ging van 13 bekende besmettingen in de tweede helft van juli naar 136 in de afgelopen twee weken. Roosendaal zag een ruime verdubbeling, ook in Breda en Halderberge was een verdere stijging zichtbaar.

In Rucphen bleef het aantal bevestigde besmettingen gelijk (1 persoon), in Steenbergen nam het aantal positieve tests af van 9 eind juli naar 7 de afgelopen 2 weken.

Bij klachten: blijf thuis

De overheid vraagt mensen met klachten thuis te blijven en zich te laten testen. Ook doet iedereen er verstandig aan handen vaak te wassen en anderhalve meter afstand te houden van mensen buiten het eigen huishouden.