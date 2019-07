Aantal mensen zonder perspectief op baan groeit

update Dit is de warmste plek van West-Bra­bant: ‘Zo heet hebben we het nog nooit meegemaakt’

25 juli Heeft het huis een plat dak? Ligt de tuin op het zuiden? Het zijn allemaal factoren die meespelen in het bepalen van de temperatuur van de woning. Hoe heet is het bij jou in huis? BN DeStem is op zoek naar de warmste plek!