Aantal inwoners Etten-Leur betaalde te veel leges bouwkosten: geld terug

In de raadsbrief staat dat de fout onlangs ontdekt is. ,,Recent ontdekten wij dat een wijziging in de begripsbepalingen van de Legesverordening op het gebied van bouwkosten niet goed is toegepast. Consequentie hiervan is dat de leges niet meer kostendekkend zijn. Voor het jaar 2018 kunnen wij dit niet meer aanpassen", staat in de brief.