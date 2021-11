Aantal horecazaken in Etten-Leur blijft vrijdag langer open uit protest tegen ‘avondlockdown’

Aantal positieve testen in Zevenber­gen en Et­ten-Leur op hoogste punt sinds begin pandemie

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Net als in de rest van het land blijft het aantal coronabesmettingen in onze regio oplopen. Sinds het begin van de pandemie was het aantal positieve tests in de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur nog nooit zó hoog.

19 november