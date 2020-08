Aantal coronagevallen in Etten-Leur en Moerdijk opnieuw stabiel gebleven

Het aantal positieve tests dat vanuit beide gemeenten is gemeld, was de afgelopen twee weken namelijk ongeveer even groot als in de twee weken daarvóór.

Het RIVM geeft elke dinsdagmiddag een update over het coronavirus, en meldt daarbij ook hoe het aantal bekende gevallen zich per gemeente ontwikkelt. Vorige week liet dat overzicht een stabilisering van het aantal gevallen in Etten-Leur en Moerdijk zien, na een stijging in juni en juli. Dat stabiele beeld blijft ook nu overeind.

Quote In Moerdijk is het aantal bekende besmettin­gen op de vingers van twee handen te tellen

De afgelopen twee weken (12-25 augustus) werden vanuit Etten-Leur tien positieve coronatests gemeld, precies evenveel als in de twee weken daarvoor. In Moerdijk is het aantal gemelde coronabesmettingen op de vingers van twee handen te tellen. De afgelopen twee weken werden daar zes personen met een coronabesmetting gemeld, in de twee weken daarvoor waren het er vijf.

Geen ziekenhuisopnames

Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, is het trouwens waarschijnlijk dat er in werkelijkheid meer mensen besmet zijn. De afgelopen twee weken werden geen ziekenhuisopnames vanuit Etten-Leur en Moerdijk gemeld.

In Bergen op Zoom, waar het aantal besmettingen een paar weken geleden nog snel opliep, loopt het aantal positieve tests nu weer hard terug. Tussen 29 juli en 11 augustus werden daar nog 176 positieve tests bij het RIVM gemeld; in de afgelopen twee weken 42.

Meer sterfgevallen

Landelijk werden de afgelopen week minder besmettingen gemeld dan de week daarvoor. Bij het RIVM werden 3.588 bevestigde besmettingen gemeld, 425 minder dan een week eerder. Het aantal meldingen van ziekenhuisopnames en corona-sterfgevallen steeg deze week wel.