Aantal coronagevallen Etten-Leur bleef deze week stabiel op hoog niveau

Boerenpraat Op stal kunnen de koeien heerlijk rusten op de waterbed­den

24 oktober Er is een aantal dingen waar ik blij van word op de boerderij. Eén van die dingen is grazende koeien in de wei. Echter, in het najaar komt daar een keer een einde aan, dan gaan ze weer op stal. Voor de koeien geen probleem, want in die stallen is het natuurlijk ook goed toeven. Ze krijgen het allerbeste voer, worden gemolken door een melkrobot wanneer ze zelf willen, hebben geen last van het gure weer en kunnen heerlijk uitrusten op de waterbedden.