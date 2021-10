Aantal coronabesmettingen in gemeente Moerdijk in week tijd ruim verdubbeld

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal bekende coronabesmettingen in de gemeente Moerdijk is in een week tijd zeer ruim verdubbeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM daar 52 positieve testuitslagen, in de voorgaande week waren dat er nog ‘maar’ 21.

Een week geleden viel vooral een snelle stijging bij de buren in Etten-Leur op. Daar verviervoudigde het aantal bekende coronagevallen toen in een week tijd. Ook de afgelopen week bleef de besmettingsgraad in Etten-Leur stijgen, maar niet meer zo snel als in die eerste helft van oktober. Tussen 15 en 21 oktober telde het RIVM er 66 bevestigde coronagevallen. Dat is ongeveer 20 procent meer dan de week daarvoor.

Rioolmetingen

Ook het aantal virusdeeltjes in riolen in en bij Etten-Leur en de gemeente Moerdijk steeg bij de laatste metingen weer.

De GGD kon vorige week in ongeveer een derde van de bekende gevallen in Midden- en West-Brabant achterhalen waar mensen besmet waren geraakt. In die gevallen bleek een grote meerderheid (ongeveer twee derde) besmet door een huisgenoot of tijdens een huisbezoek met bekenden. Daarna bleken scholen in het bron- en contactonderzoek de belangrijkste plek waar mensen het coronavirus oplopen (ruim 16 procent van de gevallen waarin de besmettingsbron bekend is).

Geen uitzondering

De toename van het aantal positieve tests in onze directe omgeving is helaas geen uitzondering. De besmettingsgraad liep de afgelopen weken in heel Nederland weer op.

De overheid vraagt mensen nog altijd om een test in te plannen als zij klachten hebben die bij het coronavirus passen.