Aantal coronabesmettingen Etten-Leur in een week tijd ruim verdubbeld

100.000 euro boete Smur­fit-Kap­pa voor dodelijk ongeval werkneem­ster (42)

22 september ETTEN-LEUR - Een dodelijk ongeval in november 2017 in een vestiging van Smurfit-Kappa in Etten-Leur is te verwijten aan het bedrijf, oordeelt de rechtbank van Den Bosch. De machine waar het gebeurde was niet ongevaarlijk en dat wist Smurfit-Kappa. Het moet daarom een boete van een ton betalen van de rechter. Dat is conform de eis van het Openbaar Ministerie.