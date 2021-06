Aantal coronabesmettingen Etten-Leur en Moerdijk op laagste niveau in negen maanden

Boerenpraat Al fietsend genieten van het Brabantse landschap: ‘Het verzorgen van de gewassen gaat niet vanzelf’

16 juni ETTEN-LEUR - René Vermunt schrijft elke drie weken een column over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij wat hij allemaal tegenkomt tijdens een fietstochtje. ,,Je ontdekt dat Brabant echt heel mooi is. In het zuiden het knusse landschap en de vele bossen, in het noordwesten het mooie open landschap van de kleipolders.”