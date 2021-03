Aantal autovernielingen in Etten-Leur gehalveerd, waarom is een raadsel

Et­ten-Leurenaren vrezen hoogte van geplande nieuwbouw op plek Nieuwe Nobelaer

12 maart ETTEN-LEUR - Omwonenden hebben donderdagavond tijdens de online-bijeenkomst, over de nieuwbouw op de plek waar nu nog de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur staat, veel vragen gesteld over de drie varianten. Ondanks dat er geen ruimte was om meningen te ventileren, was wel duidelijk dat de hoogte van de nieuwe wijk nog steeds een groot struikelpunt is.