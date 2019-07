Aanpak Etten-Leurs winkelhart in gevaar door bezuinigingen

Voorzitter Jan Pollemans van Winkeliersvereniging Promenade is niet gelukkig met deze ontwikkeling. Hij zegt dat een goed onderhouden winkelhart essentieel is voor de ondernemers om hun boterham te kunnen blijven verdienen. ,,Om het winkelhart aantrekkelijk te houden, heb je alle partijen nodig. Ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Dat kan in goede harmonie zijn. Maar als een partij zegt, we doen niets. Dan gaan we naar een niveau dat we niet willen." Hij trekt de vergelijking met het schilderen van een huis. ,,Als je het goed doet, gebeurt dat een keer in de drie jaar. Maar je kunt het ook om de zeven jaar doen. Dan ziet het er toch iets anders uit."