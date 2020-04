Aannemer bouwt Nieuwe Nobelaer naar verluidt voor ruim miljoen euro minder

Verdachte vader viervoudi­ge familie­moord Et­ten-Leur blijft in cel

15:38 BREDA/ETTEN-LEUR - Verdachte Onur K. (33) van het familiedrama in Etten-Leur blijft negentig dagen langer in de cel op verdenking van de viervoudige moord. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Breda donderdag besloten.