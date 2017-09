Aanhanger van trekker gekanteld in Etten-Leur: houtsnippers over de weg

Gasten staan voorop in restaurant Pouwe

26 september HOEVEN - Het is na de grondige verbouwing moeilijk voor te stellen, maar waar nu de open keuken staat, was in de oude situatie een binnenpleintje. Walter en Vivian Pouwe zijn bij de transformatie van het 19e eeuwse tussenhuis aan de Bovenstraat 4 in Hoeven niet over één nacht ijs gegaan. Maar het resultaat is er naar, hun nieuwe restaurant is alvast een streling voor het oog.