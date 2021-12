A58 bij Etten-Leur tijdelijk dicht door ongeval

Scouting ontfermt zich over kerststal Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Scouting Paulus neemt het beheer van de kerststal op de Markt in Etten-Leur over van het Cloverniersgilde. Het gilde bouwt al sinds vóór de eeuwwisseling elk jaar een sfeervolle stal op in Etten-Leur, maar heeft het stokje dit weekend overgedragen aan de scouts.

12 december