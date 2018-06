ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur wil meewerken aan de bouw van bijna honderd appartementen op het terrein aan de Couperuslaan 18, waar nu een tennishal staat. De hal wordt in dat plan verplaatst naar het Trivium.

Omwonenden zijn volgens de gemeente al geïnformeerd en een aantal heeft opmerkingen gemaakt bij de plannen, die zijn ingediend door het bedrijf iDea Compact uit Teteringen. Initiatiefnemer Hans Remie probeert er volgens de gemeente alles aan te doen om bezwaren weg te nemen.

Zes bouwlagen

Als de Top Shot-tennishal gesloopt is, mogen daar maximaal 98 appartementen worden gebouwd in vier gebouwen. De maximale hoogte is zes bouwlagen. Op de begane grond mag duizend vierkante meter bestemd worden voor een praktijk voor fysiotherapie. Ook wordt een parkeerruimte, eventueel half onder de grond, gerealiseerd.

Er zijn ook voorwaarden gesteld over de (huur-)prijs en bereikbaarheid van de woningen voor de diverse categorieën woningzoekenden. Verder dient Remie er rekening mee te houden dat omwonenden niet (te veel) hinder van schaduw of zichthinder ondervinden door de nieuwbouw. De toegang tot de gebouwen wordt bereikt via de Couperuslaan.

Privacy

Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen nog voldoende gelegenheid om een zienswijze en eventuele bezwaren tegen de plannen in te dienen. Met Remie sluit de gemeente een overeenkomst waarin planschade voor omwonenden geregeld wordt.

Hoewel de gemeente eerder uitging van een maximale bouwhoogte van vier lagen - ter bescherming van het dorpse karakter van Etten-Leur - wil ze voor dit plan een uitzondering maken. De reden, volgens burgemeester en wethouders, is dat in het plan voldoende rekening wordt gehouden met afstand tot andere bebouwing en belangen van omwonenden. "Op deze locatie", stelt het college, "is een bouwhoogte van zes lagen acceptabel."