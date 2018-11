950 huishoudens zonder stroom in Etten-Leur, KSE stuurt leerlingen naar huis

Huurders in de regio in het nauw. En veel kans op verbete­ring is er voorlopig niet

24 november 817 euro huur per maand betaalde Adri Mathijssen toen hij enkele jaren geleden in Etten-Leur een optrekje in Lumenstaete betrok. Een chique naam voor het tegen het centrum aangeplakte appartementencomplex met tegenwoordig ook een bijpassende huurprijs. Ruim 1.100 euro betaalt de pensionado nu per maand. Een stijging van ruim dertig procent.