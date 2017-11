6 vragen over mogelijke sloop internaat Edward Poppe Etten-Leur

Woonscan om langer zelfstandig te wonen in Etten-Leurse wijk Banakkers

29 november ETTEN-LEUR - Na een proef in de wijk Centrum-Oost begint in januari 2018 het project Wonen met Gemak in de Etten-Leurse wijk Banakkers. Iedereen in die wijk kan een woonscan laten doen om zo te bepalen wat in de woning nodig is om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.