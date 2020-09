58-jarige fietsster uit Rijsbergen overleden na ongeluk met vrachtwagen in Etten-Leur, weg afgesloten voor verkeer

Wie moeite heeft met lezen, praat daar meestal niet over

6 september ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - De krant lezen of een gebruiksaanwijzing doorgronden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ongeveer 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De meesten van hen praten daar liever niet over - en dat is jammer, want daardoor kunnen ze ook geen hulp krijgen.