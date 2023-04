450 klompen van over de hele wereld: klompenmaker Wim vertelt erover in plat Brabants in zijn eigen museum

Vierde divisie Oranje para­pluutjes komen van pas: doelpunten­re­gen Moerse Boys zet nacompeti­tie­droom kracht bij

Overal blije gezichten in Klein-Zundert door een klinkende 5-1 overwinning van Moerse Boys op EVV Echt. In een seizoen vol tegenslagen, lijkt de ploeg dan eindelijk de goede vorm te pakken te hebben op het sportpark kunnen ze hun geluk niet op. Aan het groeiende optimisme zouden we bijna vergeten dat ze nog steeds op een directe degradatieplaats staan.