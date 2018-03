40.000 euro aan belastingen geïnd en Bredanaar gepakt met amfetamine bij verkeerscontrole Etten-Leur

Onrust bij Stichting Huis­art­sen­pos­ten West-Brabant

6:21 ETTEN-LEUR - Het nieuws dat de huisartsenposten (HAP) in Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda allemaal open blijven is goed ontvangen in de regio. Maar intern is er onder huisartsen en personeel van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant veel onrust over de werkwijze van de organisatie. Er is kritiek geeft de Raad van Toezicht toe.