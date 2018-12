36-jarige man aangehouden voor mishandeling in woning Etten-Leur

Verjaar­dags­feest in Et­ten-Leur­se Van Goghkerk was meteen het laatste

20 december ETTEN-LEUR - Gezellig je 65e verjaardag vieren in de Van Goghkerk in Etten-Leur? Daar is deze dus niet voor bedoeld, vindt APB-raadslid Peter van der Wulp. Wethouder Jan Paantjens en ook de voorzitter van de Stichting Vincent van Gogh, Lex Besselink, zijn het met hem eens.