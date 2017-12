'3,3 miljoen voor Nieuwe Nobelaer is afspraak'

Nieuwe Nobelaer kreeg de afgelopen jaren 3,3 miljoen euro subsidie. In 2014 is besloten het bedrag per 1 juli 2018 terug te brengen naar drie miljoen omdat het cultuur centrum dan naar de nieuwbouw zou verhuizen. Nu dat is vertraagd moet de gemeente haar belofte nakomen stelden onder meer D66, APB, Ons Etten-leur en VVD. ,,In 2016 is al besloten de subsidie van 3,3 miljoen euro een jaar te verlengen vanaf juli 2018", stelde Cees van Aert van APB. Om onduidelijke redenen is dat niet in de begroting meegenomen.

Kritisch

CDA en PvdA toonden zich kritisch. ,,De inkt van de begroting is nog niet droog of de eerste grote wijziging komt er al aan", stelde May Rijnen (PvdA). ,,Eerst krijgen we te horen hoe goed het gaat met Nieuwe Nobelaer. Uit de rode cijfers en toenemende bezoekersaantallen. En nu is toch extra geld nodig voor de verhuizing en het langer blijven zitten in de oudbouw. Is het voor de inwoner nog te begrijpen?"

Het CDA hamerde op de huidige gezonde financiële positie van Nieuwe Nobelaer. ,,Schulden zijn er niet meer en liquiditeitsproblemen ook niet. Met ingang van juli 2018 verwacht ik dat Nieuwe Nobelaer vijf ton op de bank heeft staan. Moet je dan extra subsidie geven? Verenigingen met te veel geld op de bank kregen eerder ook geen subsidie van de gemeente", meende Ronnie Buiks (CDA).

Nieuwbouw