21-jarige fietser gewond na aanrijding in Etten-Leur, automobilist rijdt door

Eigenaar restaurant Havenhuis nu ook eigenaar van pand: voormalige zeepfa­briek De Ster

16:13 ETTEN-LEUR - ,,Een nieuwe mijlpaal in onze jonge geschiedenis.” Zo omschrijft Ivan Smulders, eigenaar van Het Havenhuis aan de Geerkade in Etten-Leur, de aankoop van het monumentale pand waarin zijn restaurant sinds 2014 is gevestigd: de zeepfabriek De Ster die dateert van 1913.