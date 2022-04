2.100 euro opbrengst bij Mini-Roparun in Etten-Leur

Kunstenaar Marcel Pinas maakt van Club Solo tijdelijk een naaiate­lier

BREDA - De benedenzaal van Club Solo in Breda is tijdelijk veranderd in een naaiatelier. De Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas (1971) nodigt mensen uit om zijn werk Kibii wi koni, dat bestaat uit 2850 in stof gewikkelde glazen flessen, te ontmantelen en om van de lappen stof het nieuwe werk Goontapu te maken.

8:00