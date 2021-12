180 uur taakstraf voor Etten-Leurenaar die zijn vrouw mishandelde in het bijzijn van zijn kinderen

‘Bedrijven als Sabic en Isover moeten vergunnin­gen kwijtra­ken', eist club na uitspraak over Amercentra­le

ETTEN-LEUR/BERGEN OP ZOOM - Grote bedrijven in Brabant moeten vrezen voor de houdbaarheid van hun vergunning, nu de rechter een natuurvergunning voor de Amercentrale in Geertruidenberg ongeldig heeft verklaard. Milieuorganisatie MOB eist nu al dat de provincie Noord-Brabant de natuurvergunningen intrekt voor twee grote Brabantse bedrijven, Isover en Sabic. Volgens MOB kan de provincie niet anders, na de gerechtelijke uitspraak over de Amercentrale.

