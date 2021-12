1500 kalveren brengen raad in spagaat: Etten-Leur neigt naar toestemming, maar niet van harte

Nederlan­ders zoeken over de grens naar een woning: ‘Hier krijgen ze meer waar voor hun geld’

De woningmarkt is oververhit ons land is al een tijdje aan het exploderen. Dat brengt heel wat mensen ertoe om voor een nieuwe woning de grens over te steken. En dat merken de makelaars in België. De verkoop van villa’s, grotere appartementen en ook ‘gewone’ huizen is gestegen. Koopzuchtige Nederlanders spelen daar een rol in.

7 december