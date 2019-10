10.000 euro voor armoedebestrijding in Etten-Leur Noord: ‘Een mooie kans voor de wijk’

ETTEN-LEUR - De GGD steekt 10.000 euro in het project ‘Gelukkig een leven lang leren aan de Beukenlaan’, dat zich richt op armoedebestrijding in Etten-Leur Noord. Dat heeft de wijk te danken aan Noor Pleging van GGD West-Brabant, die de halfjaarlijkse ‘pitch’ van die organisatie won.

Van vier finalisten liet de GGD zich het meest overtuigen door het pleidooi van Pleging voor een investering in het Etten-Leurse project. ,,Dit is geweldig nieuws”, reageert Jacqueline Aarts, initiator van ‘Gelukkig een leven lang leren aan de Beukenlaan’ enthousiast. ,,Dit is een mooie kans voor de wijk. Nu kunnen we echt stappen zetten.”

Aarts zette het project op omdat ze als directeur van basisschool De Hasselbraam merkte dat veel gezinnen in de buurt het moeilijk hebben. ,,Het is de mooiste wijk van Etten-Leur, met mensen van alle leeftijden en culturen. Maar er wonen veel jonge gezinnen en alleenstaande ouders, die het lastig hebben in deze tijd”, vertelt ze. ,,Op Facebook en Instagram zet iedereen z'n maskertje op, maar de stress die bij armoede komt kijken werkt ondertussen wel door in de ontwikkeling van de kinderen.”

Daarom wilde ze ‘ook buiten de hekken van de school’ iets betekenen. Samen met instanties als de GGD en Surplus en wijkregisseur van de gemeente wil ze met het project een sociaal vangnet in de wijk opzetten. ,,Zet je voordeur open en help elkaar", zegt ze. ,,We kunnen samen méér als dat gevoel in de hele wijk leeft.” Daarvoor kijkt ze onder meer naar initiatieven als de GeluksBV in Meppel, waar een app is ontwikkeld voor burenhulp door gelijkgestemden. ,,Als de buurman bijvoorbeeld goed is in het repareren van de gootsteen en hij krijgt daar een pannetje soep voor terug, hoeft de hulp niet in de vorm van liefdadigheid uit een villawijk te komen.”

