Smaakbommetjes uit Baskenland bij El Patio in Breda

BREDA - Zin in tapas? Probeer ook eens pintxos, nog zo'n fenomeen uit de Spaanse gastronomie. Restaurant El Patio in Breda is specialist in deze warme en koude hapjes aan een prikker. Beslist geen liflafjes.

We volgen de politiek in Catalonië op de voet. Een burgeroorlog zou een ramp zijn, ook voor de inwoners. Maar denk tevens aan de Catalaanse keuken en haar fans. Ik zie ons geen paella bestellen aan een costa waar elk moment een Spaanse invasiemacht kan landen.

Over zulke wezenlijke problemen hoor je niemand in de verhitte discussies rondom de Catalaanse onafhankelijkheid. Sinds een bezoek in Breda aan het tien weken geleden geopende restaurant El Patio van Arris Boogaard en chef-kok Roel van Druten zijn we gelukkig een beetje gerustgesteld.

Alleen al dankzij de entree, via een smal steegje en binnenplaats met sfeervolle kaarsverlichting, waan je je in een oude Spaanse binnenstad. Bijvoorbeeld die van San Sebastian, hoofdstad van nog zo'n licht ontvlambare Spaanse regio met fanatieke afscheidingsbeweging én culinaire gidsfunctie.

Pintxos

Bij El Patio draait alles om pintxos, ook geschreven als pinchos. Dat zijn traditionele warme én koude hapjes uit Baskenland, meestal met een stukje brood als bodem en geserveerd aan een prikker (pincho).

Ze zijn de trotse en luxe Baskische variant op tapas. In de Spaanse gastronomie leven beide types al jaren vreedzaam naast elkaar, waarbij tussen moderne, warme bereidingen amper nog onderscheid is. Daar kunnen de nationalistische heethoofden mooie een voorbeeld aan nemen, maar dat ter zijde.

Sfeertje

We genieten meteen bij El Patio. Van de fraaie grote bar waarop koude pintxos staan te pronken, de bungelende hammen, de stemmige inrichting met veel hout, de enorme ruimte, hoge plafonds en juiste verlichting, de soms jolige Spaanse muziek, de tegelmuur in de keuken en de gezellige gesprekken aan tafels. Het Spaanse sfeertje klopt.

Klanten halen de koude pintxos zelf van de bar. Stokjes bewaren, want aan de hand van kleur en aantal reken je af. Vanavond proeven we onder meer paté, toast met kruimelkaas, stokbrood belegd met ansjovis, tortilla en verse gazpacho. De meeste gasten smikkelen aan tafel maar het kan ook staand, aan de bar. Het gaat er ook daarom losjes aan toe. Aan een tafel naast ons huilt een baby. Normaal zouden we meteen een huurmoordenaar googelen, maar in deze zuidelijke sfeer valt het pas op als de zuigeling zwijgt.

Toppers

Boogaard laat ons gratis een glas witte port proeven. Zulk gastheerschap stellen we op prijs. En het blijkt een goede keuze, net als de andere wijn die we drinken. El Patio is namelijk ook een wijnbar. De 'gewone' kaart biedt een ruime keuze aan (Spaanse) wijnen die zowel per fles als glas verkrijgbaar zijn.

Op de uitgebreide kwaliteitskaart, een soort Primera División voor dranken, staan ook klassieke toppers, waaronder Vega Sicilia's (dan wel een credit card meenemen), sangria en volop aperitieven, bieren, ports en gedestilleerd.

Kippendij

Boogaard en zijn team presenteren voortdurend schalen vol warme pintxos aan tafel, appetijtelijke waar waar je moeilijk nee tegen kunt zeggen: stokbroodjes met gegrilde chorizo, een croissantje kippendij met pepermayonaise, een mini-hamburger met krabsalade, zacht gegaarde buikspek en gerookte ananas en pittige, sappige grote garnalen van de plancha. Allemaal goed bereide, verrassende hapjes die het niveau 'liflafje' gemakkelijk ontstijgen.

We eten ham van het beroemde Spaanse zwartpootvarken, gevoerd met eikels (Iberico bellota). Niet goedkoop, maar wel smakelijk.

We laten ook een paar zogeheten 'racións' aanrukken: borden ter grootte van een tussengerecht. De langzaam gegaarde en daarna kort gegrilde octopus (pulpo) is mals en vol van smaak. De tentakel komt met gegrilde en ingelegde groenten en diverse mousses. Een fraai ogende mix van klassiek en modern.

Een nadeel van zo'n pintxos-marathon is dat je op den duur de exacte samenstelling van alle smaakbommetjes niet meer voor de geest kunt halen. Deze weten nog wel: kopje aardappelpuree, mousseline van chorizo en zachte kalfswang met intense jus. Voor slechts 4 euro.

Toetje

Net als het toetje: vijgen. Klinkt simpel, maar is een creatief nagerecht met onder meer pistache-ijs en espuma van rode port.

Turfschipper Adriaan van Bergen draait zich om in zijn graf, maar deze gastronomische enclave in Breda is nog stevig in Spaanse handen. Gelukkig maar.

Beoordeling

Koude pintxos 7,5

Warme pintxos 8,5

Nagerecht 8,5

Bediening 8,5

Ambiance 8,5

Wijnen 8,5

Prijs/kwaliteit 8,5

Score 8,5

De rekening

(2 personen)

Iberico bellota €18,50

Pulpo €9,50

Patatas bravas €4,50

Dessert vijgen €4,00

10 keer pintxos €27,00

1 glas Navarra €4,75

1 glas Pinotage €5,00

1 glas Fonseca €6,00

Tonic €2,80

Bombay Saphire €3,70

Totaal €85,75

El Patio

Haven 7, Breda

Open: donderdag, vrijdag (17.00 - 01.00)

en in het weekend (12.00 - 01.00)

elpatiobreda.nl