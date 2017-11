Paradijs voor de vleesliefhebber in Roosendaal

OVER DE TONGROOSENDAAL - Bij Los Latinos hebben ze steaks in alle soorten en maten. Wie een XXXL vleeslap op zijn bord wil, kan dat krijgen. Echt een plek voor vleeseters, met een Argentijnse keuken en bijbehorende gulheid. Volle buik gegarandeerd in Roosendaal.

De vroege herfstavond is nat en winderig. Maar bij Los Latinos omarmen warmte, gezelligheid en geklets ons: hét recept tegen opkomende najaarsdepressie.

Aan de muur bungelen parafernalia van onmiskenbaar Zuid-Amerikaanse signatuur, zoals panfluiten en runderhoorns. Een artiest heeft muren van baksteen en geschilderd op de wanden, en open ramen met uitzicht op exotische landschappen en dansers. Jan de Bouvrie zou ter plekke een hartaanval krijgen, wij vinden het een aandoenlijke aankleding die helemaal past bij de ongedwongen ambiance.

Eigenaren

Ons valt nog wat op: de eigenaren. Dat zijn toch geen latino's? ,,Klopt", lacht Shami Nawaz (38), ,,wij komen uit Pakistan." Samen met zijn broers Faisal (42) en Salmon (36) is hij sinds 2006 eigenaar van de zaak. Ze houden een traditie in stand. Een kwart van alle Argentijnse eethuizen in Nederland is volgens gastheer Shami in handen van ondernemende landgenoten, die zich ooit opwerkten van afwashulpjes tot eigenaren.

Het rundvlees dan? Dat komt natuurlijk wel direct van de Argentijnse pampa's? ,,Welnee", onthullen Shami, ,,Dat halen we in Schijf, bij slagerij Van Kooten." Die koopt hun vlees ook niet meer in Zuid-Amerika.

Na een tijdelijk exportstop in Argentinië zijn de Nawaz-broers overgestapt op vlees uit Nieuw-Zeeland en Australië. ,,Daar zijn we zo tevreden over dat we het blijven gebruiken."

Hoogoven

Faisal is de baas achter de houtskoolgrill, in een keukentje dat zich het best laat omschrijven als een mini-hoogoven. Wat maakt Argentijns grillen nou Argentijns? ,,De hoge temperatuur van roosteren. Steaks schroeien snel dicht en krijgen een intense grillsmaak."

Vegetariërs zijn een uitgestorven diersoort bij Los Latinos. Al vermeldt de flinke kaart groentegerechten en salades, alsook Zuid-Amerikaanse soepen, visgerechten (zwaardvis, gamba's), varkensvlees (spareribs) en lam (carree). De meeste klanten komen hier natuurlijk voor een dosis gegrilde runderproteïnes: steaks in alle soorten en maten, tot XXXL toe.

Eén klant laat de grillmaster vanavond een lendestuk van een kilo afsnijden. De vleesgeworden Fred Flintstone peuzelt zijn dino-steak tot de laatste vezel op. We zijn onder de indruk van deze schier Olympische prestatie maar houden het zelf op 3 ons runderhaas en 4 ons ribeye. Ook bepaald geen tussendoortjes.

Doggybag

De steaks komen ter tafel op gietijzeren borden in de vorm van - hoe kan het anders - een rund. Het metaal sist en trilt van de hitte. Zo blijven de biefstukken op temperatuur terwijl we ze ontleden met scherpe steakmessen. Af en toe prikken we frietjes en salade met thousand-islands dressing, de standaardbijgerechten.

Het vlees is flink gegrild, heeft een mooie korst en fijn houtskoolaroma. De garing is naar wens: medium rare, neigend naar rare. De steaks zijn sappig, mals, smaakvol en mager. Van een runderhaas moet je dat laatste verwachten, maar ook de ribeye bevat betrekkelijk weinig vet. Vaak heeft dit type steak juist veel vetrandjes. Die geven extra smaak maar schrikken Nederlandse consumenten soms af. Wees gerust: ook zonder overdreven vetadering heeft deze ribstuk een intense, pure rundsmaak.

We beginnen te vermoeden dat het onze koning bij zijn huwelijk niet alleen om liefde en troonsopvolging te doen was. Wie zulke Argentijnse gulheid gewend raakt, kan alleen nog lachen om platgeslagen, calvinistische bieflapjes.

Sauzen

De kok maakt de sauzen zelf, waaronder licht zure, kruidige chimichurri, de klassieke Argentijnse begeleider van rood vlees. Ondanks deze hulp bij de spijsvertering krijgen we onze culinaire autopsie niet af. ,,Geen nood'', roept de gastheer. Hij geeft de smakelijke steakresten gewoon mee in een doggybag.

Misschien hadden we het 'voorafje' niet moeten nemen, een schaal met Argentijnse tapas waaronder gegrilde varkensribben, kippenvleugels, mini-hamburgers en Argentijnse empanada's. Prima, maar uiteindelijk wat veel van het goede. Het gedeelde Amaretto-ijs met chocolade brownie en dito saus is een passende afsluiter.

De eenvoudige wijnen zijn betaalbaar, de bediening netjes en de losse atmosfeer ronduit temperamentvol, zeg maar gerust op Zuid-Amerikaans (geluids)niveau. Los Latinos is een paradijsje voor vleesliefhebbers die vakkundig gegrilde steaks zonder opsmuk willen. Spotgoedkoop zijn de grillspecialiteiten niet. Dat komt omdat meatlovers in deze uitnodigende atmosfeer al snel een onsje of meer extra bestellen. Maar goed, dat hebben ze zelf in de hand.

Beoordeling

Voorgerecht 7,2

Hoofdgerecht 8,0

Nagerecht 7,2

Bediening 7,5

Ambiance 8,0

Prijs/kwaliteit 7,1

Score 7,3

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

Tapas Argentina €19,95

300 gr bifo lomo €30,95

400 gr bifo ancho €32,95

Mayonaise €1,00

Brownie Amaretto €6,50

2 Coca Cola Zero €4,40

2 Spa Rood €4,40

3 rode huiswijn €10,20

Café Argentino €5,95

Totaal €116,30

Los Latinos

Nieuwe Markt 75D,

4701 AE Roosendaal

0165-540405

loslatinos.nl