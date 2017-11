De zusters schenken stemmige biertjes

Over de TongDe oude koeienstal van Sint Catharinadal in Oosterhout is verbouwd tot een mooi wijnhuis annex restaurant. Van opsmuk is echter geen sprake. Dat geldt ook voor het eten: robuust en toch bijzonder.

De zusters van Sint Catharinadal in Oosterhout hebben de exploitatie van de taveerne bij hun klooster uitbesteed, maar ze verstoppen zich allerminst. Vrolijk babbelend komen enkele nonnen ons tegemoet als we over het terrein naar het restaurant lopen en even later komt een zuster een praatje maken met een van de gasten.

Ze hebben ook echt bemoeienis met de zaak, die de naam Wijnhuis De Blauwe Camer draagt. ,,Wij doen de exploitatie maar de zusters zijn de baas", zegt kok Peter Kesseler. De zusters besluiten wanneer het open is en bepalen mede de producten. Zo worden er vooral abdijbieren geschonken. De betreffende abdijen (Averbode en Tongerlo) zijn van de Norbertijnen, dezelfde orde als waar de zusters Norbertinessen van Catharinadal toe behoren.

De zusters zijn nog maar met zestien op Sint Catharinadal, dat met nog twee andere kloosters in de 'Heilige Driehoek' aan de rand van Oosterhout ligt. Om in hun onderhoud te kunnen blijven voorzien zijn het afgelopen jaar nieuwe activiteiten gestart: een gastenverblijf, vergaderruimtes, een winkeltje met kloosterproducten en een restaurant. Verder is er een grote wijngaard van acht hectare aangelegd.

Soberheid

Wijnhuis De Blauwe Camer is genoemd haar het kasteeltje op het kloosterterrein. Uitbater Peter Kes-seler heeft een brede culinaire achtergrond in diverse restaurants. Bekend is hij ook van het Verkadehuis in Roosendaal waar hij eten en muziek met elkaar combineerde.

Het restaurant is sinds begin juli open. Koken moest eerst nog in een tent die tegen de taveerne aan stond. Sinds enkele weken is de keuken gereed, waardoor het menu verder kan worden uitgebreid. De keuze die wij deze avond hebben is nog beperkt tot twee gerechten per gang, maar dat worden er de komende weken snel meer, zegt Kesseler. Daarbij zullen de gasten steeds verrast worden want er komt geen vast menu.

De zaak is gevestigd in de oude koeienstal, die op prachtige wijze is verbouwd. Door kleine ruitjes zien we de wijnranken en het hoofdgebouw. Aan weerszijden zijn grote glaspartijen. Houten balken in de nokken zorgen voor een authentieke sfeer. Kroonluchters stralen warmte uit, net als het robuuste meubilair. Toch is de soberheid bewaard gebleven waardoor we ons er bewust van blijven dat dit tot een klooster hoort.

Puur

We nemen een stemmig Averbode Abdijbier van de tap. Het wordt geschonken in een flink glas zodat we even vooruit kunnen. Als voorgerecht heb ik pompoensoep. Die is vol van smaak, grof gepureerd en er zit lente-ui doorheen. Pittig ook. En dat gaat dan weer goed samen met het frisse, hoppige abdijbier.

Mijn tafelgenote is zeer te spreken over de gamba's op haar bordje. Het is zogeheten wildvang (dus niet gekweekt), wat te merken is aan het gambavlees dat stevig en sappig is.

We hadden bij het hoofdgerecht natuurlijk graag een wijn uit de eigen wijngaard geproefd. Maar de eerste druiven zijn pas onlangs geplukt. De wijn rijpt nu in de vaten in een ruimte naast de taveerne. Over een half jaar kunnen de eerste flessen (rosé en wit) op tafel komen. Maar de huiswijn die ons nu wordt geschonken (Xavier Roger) bevalt ook goed.

Heel puur

De kaart

De zusterorde Norbertinessen is al sinds 1647 in Oosterhout gevestigd. De zusters trokken toen in het kasteel De Blauwe Camer.



Omdat de groep zusters steeds kleiner wordt, zijn er nieuwe activiteiten opgestart op het kloosterrein. Het meeste werk wordt uitbesteed, zoals in de wijngaard, de winkel en het wijnhuis/restaurant.



De taveerne is van woensdag tot en met zondag open van 11.00 tot 20.30 uur, voor koffie, lunches, borrels en diners. Het restaurant gaat relatief vroeg dicht, zodat de zusters niet worden gestoord in hun avondrust. Als hoofdgerecht neem ik de sukade. Het vlees valt perfect uit elkaar. Het is zacht en niet te droog, ook omdat er precies voldoende jus overheen is gegoten. De zeebaars van mijn gezelschap is, op één minigraatje na, perfect gefileerd. 'Traditioneel op de huid gebakken, met peper, zout en groene kruiden waardoor de milde smaak van de vis goed uitkomt. Heel puur', is de tevreden constatering.



Beide gerechten gaan samen met groenten die grotendeels uit de eigen kloostertuin komen: onder andere savooiekool, bietjes, knolselderij, paprika, tomaat, zoete aardappel. Ze zijn allemaal precies goed gegaard.



We sluiten af met een crème brûlée en een panna cotta. De porties zijn een beetje aan de kleine kant. Dat is jammer, want ze smaken naar meer. Het laagje gekaramelliseerde suiker van de crème brûlée knispert nog als ik mijn lepel er in steekt. De panna cotta is basic: stevig en toch zacht van structuur, met een lichtzoet, romige vanillesmaak en een scheutje aardbeiensaus.



Ook nu valt het woord 'puur' weer. Het eten is als de sfeer in de zaak: geen opsmuk, geen toeters en bellen, een beetje robuust en toch bijzonder. En dat alles voor schappelijke prijzen. We zijn benieuwd hoe deze taveerne zich verder ontwikkelt en we komen in het voorjaar sowieso een keer terug om de kloosterwijn proeven.