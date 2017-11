Complimenten aan de invalchef in Breda

OVER DE TONGBREDA - Ze kunnen er wat van, in de keuken van Brasserie Zandberg in Breda. We schuiven er met plezier aan voor een lunch. Dat de chef-kok net een dagje vrij had genomen, verandert daar niets aan.

"Lang geleden dat ik zo veel plezier van een kok heb geproefd". Zegt mijn tafelgenote na afloop van onze lunch bij de Bredase Brasserie Zandberg. Toegegeven: het is een wat vreemde opmerking, maar de boodschap is helder.

En het is niet eens de chef zélf die deze doordeweekse middag in de keuken staat, maar invalkok Jaap Slob. Hoewel een bordje aan de muur ons anders voor had gehouden: 'Laat u verrassen door chef Paul Meerman en zijn team'.

Bij de eerste aanblik van gastheer/eigenaar Jorn van Loon schiet een uitspraak van mijn moeder zaliger door het hoofd: 'Jongen, ga toch eens naar de kapper'. Maar de ontvangst is vriendelijk en gaat het dáár niet om? Van Loon en Meerman besloten drie jaar geleden vanuit Gorinchem de overstap naar Breda te maken. Alwaar ze het pand van cafetaria Rijvers betrokken.

Wiebelen

De houten stoeltjes zijn zeker voor wat langere mensen niet comfortabel en we zijn er gelet op de wat beperkte ruimte niet rouwig om dat slechts enkele tafeltjes bezet zijn. We hádden weliswaar buiten kunnen zitten, maar daar zit je wel héél erg kort op de drukke Ginnekenweg. Moet je van houden. Ons tafeltje wiebelt, maar in een bierviltje vinden we daarvoor de oplossing.

De inrichting van de Brasserie ademt de sfeer van een Frans café. Op de houten tafels staan peper- en zoutstelletjes en een olielampje en er liggen stoffen servetten. We laten ons de Spaanse huiswijn (sauvignon met verdejo) goed smaken. Het water in de brasserie is gratis.

Van Loon is zo druk met het poetsen van het glaswerk dat ie even wat minder oog heeft voor de gasten. Het duurt dan ook een tijdje voor we contact hebben gemaakt en onze lunch geserveerd hebben gekregen.

Lunch

Het is de 'lunch voor 2'. 'Op een mooie houten plank serveren wij allerlei koude en warme gerechtjes van onze lunchkaart', lazen we op het menu en dat staat ons wel aan. Dan hoeven we ook niet die moeilijke keuze te maken tussen al die lekker klinkende gerechtjes die de lunchkaart ons belooft te kunnen voorschotelen.

In het ene restaurant heet het 'Een meter luxe belegde broodjes', elders een 'Vriendinnenlunch' en hier dus een 'Lunch voor 2'. Het komt op hetzelfde neer, maar de presentatie is steeds weer anders. In het geval van Brasserie Zandberg is die in orde, maar leert de praktijk ons dat er over dit concept wellicht nog wat langer nagedacht mag worden.

Want de koude en warme gerechtjes worden om en om vlak naast elkaar op een wat krappe plank gepresenteerd. De koude steak tartaar met een romige crème (augurkenschuim) ligt naast twee warme gerechtjes (soepje, surf & turf) en daar weer naast vinden wij een rilette van makreel met rode biet (koud) die warm wordt gehouden door de jodenhaas met koningsboleet. Dat gerechtje ligt ook weer zo krap aan het randje, dat stukjes vlees van de plank af kukelen.

Aanbevolen

Wat gebeurt is dat je dus éigenlijk met 'koud' wilt beginnen, maar noodgedwongen aanvangt met 'warm' om te voorkomen dat warm koud wordt. Ook lopen smaken in elkaar over, omdat het augurkenschuim smelt en zich niks gelegen laat liggen aan de door chef Slob geplande afstand tot de Chinese kool met kerrie, dat als 'bedje' fungeert voor stukjes scholfilet en varkenswang. Waarom deze 'lunch voor 2' niet in tweeën gehakt, bedenken wij samen praktisch.

Want écht, deze chef en zijn brigade kunnen er wat van. Omdat we van allerlei gerechtjes mogen proeven, kunnen we alles van harte aanbevelen. Van de kreeftensoep tot aan de jodenhaas (vlees van de voorkant van het rund, ook wel schouder- of diamanthaas genoemd) en van de steak tartaar tot de varkenswang.

Dat laatste stukje vlees mag zich, terecht, in een toenemende populariteit verheugen.

Dessert

We besluiten na deze lunch voor 2 ook nog een dessert te nemen. Niet dat dat per se nodig was, maar we hebben nog wel een gaatje over. Ik neem een kaasplankje en mijn gaste kiest voor vanille-ijs met rabarbercompote. Het vanille-ijs is op, komt de gastheer vertellen. Of het ook stracciatella mag zijn. Natuurlijk. Ze krijgt er ook vers rood fruit bij. En ze smult. Mijn plankje met vier niet al te alledaagse kaasjes met kletzenbrood, vijgencompote en besuikerde walnoot is ook helemaal in orde. Zoals je ze krijgt in de betere restaurants.

We begonnen al met de complimenten aan 'de chef' en zo eindigen we ook. Paul Meerman kan gerust een dagje vrij nemen.