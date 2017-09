Biertjes proeven en eten bij moderne herberg Aogse Markt in Breda

OVER DE TONGBREDA - Mensen die wijn willen drinken bij het eten, hebben bij de Aogse Markt in Breda een beperkte keuze. Hier draait het om bier. Die drank blijkt goed samen te gaan met eten, zeker als dat met zorg is uitgekozen.

Gelukkig zijn we met de fiets, want bij elk gerecht dat Eet- en Bierlokaal Aogse Markt serveert wordt een biertip gegeven en we zijn van plan die te gaan volgen. Ook al zijn het vaak stevige bieren en gaan we voor drie gangen. Zonder die aanbevelingen is het lastig kiezen: er staan honderd speciaal bieren op de kaart en er is nog een divers aanbod op de wisseltap.

Er is wijn te krijgen, maar zeer beperkt. Op de website schrijven eigenaren Ben Sprenkels en Will Hense: 'Sorry wijnliefhebbers, maar het smaakpalet van bier is zóveel groter'.

Omdat bier meer ingrediënten bevat zijn er volgens hen meer 'smaakcomposities' mogelijk en wat bier makkelijker te combineren maakt met eten. Daarover valt de twisten, maar wij houden (ook) van bier dus we zitten goed. Toch, vinden we, mag ook een bierlokaal wel een paar goede wijnen in het assortiment hebben.

Dat de Aogse Markt een bierfascinatie heeft is, niet vreemd. In het historische pand aan de Haagse Markt in Princenhage (Breda) zat in de 18e en 19e eeuw immers een brouwerij: Prins van Oranje. Later heeft het gebouw diverse functies gehad. Tot 2014 was de Rabobank er gevestigd. In 2015 ging de Aogse Markt er van start.

Geroezemoes

Het is dinsdagavond en de zaak zit goed vol. De achtergrondmuziek is eigenlijk overbodig, want het geroezemoes van de bezoekers maakt het op zich al gezellig.

Dat hoort ook bij de sfeer van een moderne herberg die de Aogse Markt uitstraalt: enerzijds zijn er de bruine ouderwetse houten balken, anderzijds is op de muren kleurige graffiti aangebracht. Wel is de muur van de keuken, waar je inkijkt vanaf het restaurant, wat kaal.

We trappen af met twee visvoorgerechten. De sissende garnalen in knoflookolie gaan samen met de Maneblusser van brouwerij Het Anker, een fijn bier met een citrusaroma. We begrijpen de combi, want de frisse citrus neutraliseert normaal gesproken de scherpe smaak van knoflook. Het is alleen jammer dat de knoflook niet zo nadrukkelijk aanwezig is. De garnalen zijn vers en sappig gegrild.

Het andere voorgerecht is een koude gerookte zalmcocktail met citroendille mayonaise. Er zit een beetje veel sla bij, maar het is verder een prima gerecht. De roze peperkorreltje versterken de smaak van dille.

De tripel Karmeliet - een klassieker - die we erbij drinken is een rake keuze. Het zware fruitige bier sluit goed aan bij de gerookte zalm.

Bij het hoofdgerecht ga ik voor de burger van de week. Het is een burger van rundvlees met truffelsaus en gemarineerde champignons. Omdat die niet op de kaart staat, ontbreekt een biertip. Een goede gelegenheid om het huisbier te proberen.

Deze Daelder wordt gebrouwen door Ramses in Wagenberg. Het bier heeft een licht rokerige smaak en is afgestemd op de Josper grill-oven van het restaurant, lezen we. En inderdaad de burger en de Daelder passen perfect bij elkaar. De burger is ook goed en de truffelsmaak is in balans.

Beste bier

Mijn gezelschap is minder enthousiast over haar 'vis grill'. De zalmfilet heeft iets te lang op de Josper gelegen, het garnaaltje is bijna koud en de zeewolf - die wel goed gegaard en warm is - is vlak van smaak, mede omdat de erbij geserveerde bleekselderij en wortel voor te weinig accent zorgen.

Dat laatste doet dan wel weer de Wittekop die als bier er bij getipt is. Dit seizoenbier van de Madese brouwerij Belgica is onlangs dan ook niet voor niets uitgeroepen tot 'Beste Brabantse Bier' in een verkiezing van de Brabantse kranten.

Nagerecht

Omdat we al stevig gegeten hebben, delen we het nagerecht: ananas uit de Josper met chocolademouse en vanille-ijs. Hierbij hoort volgens de kaart een Chimay-tripel. Die durf ik nog wel aan. Mijn tafeldame wil liever een lichter bier.

We hebben meerdere serveersters vanavond. Waar de een op de kaart moet spieken om te weten welke bieren er zijn, weet de ander er alles over te vertellen. De deskundige serveerster raadt als alternatief voor de Chimay een Waterloo Recolté aan. Dit frisse biertje blijkt ook goed te passen bij de door het grillen lekker gekarameliseerde ananas.

Waar we op het eten soms wat aan te merken hebben, kunnen we alleen maar lof hebben voor de uitstekende biertips bij de gerechten en de fijne ambiance. Dat bij elkaar maakt dat we goed en gezellig getafeld hebben bij de Aogse Markt. Voldaan fietsen we naar huis - in een rechte lijn.

Beoordeling

Voorgerecht 7,5

Hoofdgerecht 7,0

Nagerecht 7,5

Dranken 8,5

Bediening 7,5

Ambiance 8,0

Prijs/kwaliteit 7,5

Score 7,6

De rekening

(2 personen, 3 gangen)

Cocktail zalm €9,50

Sissende garnalen €9,50

Vis grill €20,50

Truffelburger €17,50

IJs met ananas €8,50

6 x speciaalbier €25,95

Totaal €91,45

Aogse Markt

Haagse Markt 5,

Breda

aogsemarkt.nl