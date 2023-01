Grillhuis Asado zegt ‘dag’ tegen Thuisbezorgd, Voedselbank profiteert ervan

Plan voor appartemen­ten en lunchroom in Chinees restaurant Kota Radja in Terneuzen

Het Chinese restaurant Kota Radja op de Markt in Terneuzen krijgt een nieuw leven als lunchroom of ijssalon met daarboven vier appartementen. Althans, dat is het plan van projectontwikkelaar Alfred Kool uit Pijnacker.

9 november