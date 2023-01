Automobiliste uit Grijpskerke negeert stopteken politie en verzet zich bij aanhouding

De vrouw kreeg op de Schroeweg in Middelburg een stopteken en leek in eerste instantie ook te willen stoppen. Maar toen het er toch op leek dat ze niet wilde stoppen gingen de agenten voor haar rijden. Uiteindelijk stopte ze op de Fagotweg. Een blaastest wees uit dat de vrouw waarschijnlijk te veel gedronken had. Toen de agenten haar wilde aanhouden weigerde ze mee te werken en moest ze uit haar auto worden gehaald. Ze is overgebracht naar het politiebureau en blies daar 700 ug/l (220 is toegestaan). Daarop kreeg ze een rijverbod en is haar rijbewijs ingenomen.