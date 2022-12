Natuurwijn en Aziatische happen: voor deze bar wil je naar de Afrikaanderwijk

indebuurtEen glas natuurwijn drinken aan de bar, Aziatische hapjes delen met je tafelgenoot en spelletjes spelen met je date: het kan allemaal bij Café Prêt à Boire. Voor deze fijne zaak in de Afrikaanderwijk fiets je met alle liefde de brug over.

In het hoekpand van de Bloemfonteinstraat en de Pretorialaan zat lange tijd koffiehandel Pretoria. Begin 2022 nam Maud van Berlo, bekend van haar bedrijf Blije Wijnen, de zaak over. Ze startte een all day-café met koffie en natuurwijn. Maar door haar passie voor natuurwijn gooide ze binnen een paar maanden toch het roer om. “De espressomachine is weg en de vide is ingericht als restaurant.”

Gedekte tafels en een datehoekje

Als je de knusse zaak binnenstapt, zie je meteen de houten bar met een rij hangende wijnglazen erachter. Op de open vide erboven zijn de tafels gedekt met wit tafellinnen. Beneden staan ronde tafeltjes met houten stoelen en staan de vensterbanken vol kaarsen en planten.

Maud: “Je kunt aan de bar een glas drinken of beneden borrelen met je vrienden. Boven is het restaurantgedeelte voor iedereen die komt dineren. Daar hebben we ook een datehoekje met twee vintage fauteuils. Er komen regelmatig twee mensen een beetje onwennig binnen, je ziet meteen dat het een date is. Zij kunnen daar heerlijk rustig en anoniem zitten.” In de vensterbank beneden spotten we een stapel spelletjes: goed vermaak als je even uitgekletst bent.

Zelfgemaakte garnalenkroketten en Japanse aubergine

De grootste verrassing van Café Prêt à Boire is de menukaart. Chef Titus tovert bijzondere gerechten uit de kleine keuken. Aziatisch met een Franse twist is het thema, alles biologisch, van lokale ingrediënten en voornamelijk vegetarisch en vegan. “Alleen de mosselen en ribeye niet.” Als je bij Prêt à Boire gaat borrelen, mag je één gerecht niet missen. Fluweelzachte aubergine in ponzu (Japanse saus), afgemaakt met sesam en bosui. “Ons signature dish.”

We komen nog een visgerecht tegen op de kaart: huisgemaakte garnalenkroketten. Daar blijkt een goed verhaal achter te zitten. “Garnalen worden vaak naar het buitenland gevlogen om daar gepeld te worden en dan komen ze weer terug naar Nederland. Zo niet duurzaam, dus we besloten om ze zelf te pellen. Wat een werk is dat. Het hele team, inclusief afwassers, heeft meegeholpen voor de eerste batch kroketten,” vertelt Maud.

Pionier

Met Blije Wijnen importeert Maud natuurwijn en bij haar bar in de Fenix Food Factory kun je het ook per glas drinken. Inmiddels is natuurwijn een immens populaire drank, maar toen ze het in 2015 ging importeren, was dat wel anders. “Niemand wist wat het was en tijdens de eerste proeverij die ik gaf vond iedereen de smaak raar. In Rotterdam stond natuurwijn maar bij een paar restaurants op de kaart, zoals bij Lux en De Jong. Nu hebben steeds meer zaken het, denk aan Café Marseille, Bar Simon en het nieuwe Diepnoord.” En bij Café Prêt à Boire dus.

Proeverijen en donderdagdeal

Café Prêt à Boire is vier dagen per week open. Op donderdag en vrijdag tussen 16.00 en 22.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 15.00 en 22.00 uur. Op dit moment zit je binnen knus en warm met kaarslicht en kerstversiering. Vanaf het voorjaar kun je weer heerlijk plaatsnemen op het ruime terras. Vind je de brug overfietsen toch een beetje ver? Metrostation Rijnhaven zit op vijf minuten loopafstand.

Naast gewoon borrelen, kun je Maud en haar collega’s benaderen voor een natuurwijnproeverij. Ook organiseren ze maandelijks een wijnmakersdiner. “Je krijgt vier gangen en bij ieder gerecht komt een andere wijn. De boer vertelt over zijn product.” Een laatste tip is de donderdag deal. “Voor 29 euro krijg je drie wijnen per persoon en drie gerechten om te delen.”