Kakelverse falafel en goede koffie: Mosqat is nieuw in het centrum

Pita falafel en zachte hummus

Ontbijten doe je met een granola bowl of een shakshouka-omelet (Mosqat’s eigen versie van het bekende Israëlische ontbijtgerecht). Bij veel gerechten krijg je een huisgemaakte, fluffy pita. Deze worden bereid met meel uit een van de Schiedamse molens en zijn perfect om in de zijdezachte hummus te dippen. Op de kaart staan ook nog een aantal desserts. Wij worden vooral nieuwsgierig van de rijstpudding met saffraan (zardeh), afgetopt met amandel en kaneel.

Amsterdamse koffie

Ook voor lekkere koffie zit je bij Mosqat goed. Ze gebruiken bonen van de kleine Amsterdamse koffiebranderij LOT61. Terwijl we genieten van onze lunch wandelen er regelmatig mensen naar binnen voor een bakkie to go. In de vitrine op de bar liggen zoetigheden als vegan bananenbrood, verse croissants en chocoladebroodjes. Ook is er een variërend aanbod aan taarten en muffins.