Wereldkampioenschap Mario Kart start 23 augustus in Alphen aan den Rijn

Fans van het spelletje Mario Kart opgelet. Van dinsdag 23 augustus tot en met zaterdag 27 augustus vindt het WK Super Mario Kart plaats in de Esports Game Arena in Alphen aan den Rijn.

Het is de vijfde keer dat het WK in Alphen wordt gehouden. Voorheen werd het toernooi vaak in Frankrijk gespeeld. Vanuit de hele wereld komen deelnemers naar Alphen, om achter de oude, vertrouwde Nintendo’s te kruipen.

Het toernooi begint dinsdag 23 augustus, zaterdag wordt de nieuwe wereldkampioen gehuldigd. In een interview met AD Groene Hart geeft deelnemer Sjors Rijsdam (40) aan: ,,We hebben nu zestig deelnemers. De afgelopen twee jaar hadden we, vanwege corona en reisbeperkingen, veel Nederlandse deelnemers en een enkele deelnemer uit andere Europese landen. Nu is iedereen er weer bij. Het is echt een spektakel, ook voor toeschouwers. Iedereen kent de game en er wordt soms echt op extreem hoog niveau gespeeld.”

Deelnemen is niet meer mogelijk, wel is er een bar aanwezig en een mogelijkheid zelf het spel te spelen. Online is alles live te volgen op www.twitch.tv/esportsgamearena.

Bekijk hier de finale van het kampioenschap van vorig jaar: