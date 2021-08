Emoties bij Nyck de Vries na primeur met wereldtitel in Formule E: ‘Ik heb er geen woorden voor’

,,Ik heb er geen woorden voor. Ik begin een beetje emotioneel te worden”, reageerde direct De Vries na afloop. Eerder in zijn carrière schreef hij ook al het kampioenschap in de Formule 2 op zijn naam. De 26-jarige Fries ging als nummer één in de stand om het WK van de elektrische racewagens de slotrace in Berlijn in en behield dus zijn leidende positie. In de titelstrijd bleef de Mercedes-coureur de Zwitser Edoarda Mortara en de Brit Jake Dennis voor.