Zonder saus heeft The Boathouse zeker potentie

Eetrecensie Na Mijn Keuken en Le Bouleau worden nu in Wolthuis de sterren van de hemel gekookt

BERGEN OP ZOOM - Het Wolthuis is een uitstekend opvolger van De Bloemkool, het restaurant in Bergen op Zoom dat decennialang door de familie Bosters werd gerund. We signaleren ambitie, visie en klasse. En dat is te proeven!

26 augustus