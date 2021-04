Zzp’ers in gesprek met de koning: ‘U ziet via uw scherm dat het licht bij mij thuis nog steeds brandt’

,,Majesteit, u ziet via uw scherm dat het licht bij mij thuis nog steeds brandt.’’ Arjan Dunning zegt het met een lach op zijn gezicht, maar de ondertoon is serieus. Dunning werkt als zelfstandig orkestleider, dirigent en muziekdocent in de regio Zwolle en zag zijn inkomsten in een jaar tijd bijna helemaal verdampen. Spaargeld houdt de Hattemer financieel overeind, maar de coronacrisis stelt hem behoorlijk op de proef. ,,Een heftige tijd. Het leukste om te doen, samen muziek maken, is bijna onmogelijk.’’